Беспилотник упал на территорию военного объекта в районе подмосковной Кубинки

Беспилотник сбит в районе Кубинки Московской области, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Никто не пострадал, разрушений нет. Утром беспилотники также были сбиты в Новой Москве и Калужской области.

Беспилотник упал на территории одного из военных объектов возле Кубинки, сообщил собеседник ТАСС. Сейчас осматривается место происшествия. Источник «РИА Новости» сообщил об уничтожении беспилотника без подробностей.

Москва, Подмосковье и Калужская область были атакованы беспилотниками рано утром 4 июля. Власти и военные пока не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Аэропорт Внуково ввел ограничения на прием самолетов. Они будут действовать до 8:00. Некоторые рейсы перенаправлены в другие аэропорты или задержаны.

Леонид Уварчев