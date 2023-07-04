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Коммерсантъ FM
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Кулеба исключил уступки Украины в вопросе продления зерновой сделки

Украина не пойдет на уступки России для продления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Москва намерена отказаться от реализации сделки с 18 июля, если не будут выполнены условия соглашения.

«Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия... должна четко придерживаться своих обязательств»,— сказал господин Кулеба в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее поставок. В мае РФ продлила действие соглашения на 60 дней, но потребовала за этот срок выполнить ряд требований, в том числе --- переподключить Россельхозбанк к международной системе платежей SWIFT и возобновить работу аммиакопровода Тольятти—Одесса.

О требованиях — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Леонид Уварчев

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