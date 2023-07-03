Осенью на Платоновском фестивале в Воронеже запланированы пять спектаклей и пять концертов

В осеннюю программу международного Платоновского фестиваля искусств включены пять драматических и хореографических спектаклей и пять концертов. Об этом сообщили в дирекции фестиваля.

Форум пройдет со 2 сентября по 2 октября. На него приедут артисты из Азербайджана, Армении, России и Сербии.

Среди спектаклей указаны перенесенное с лета «Оружие сердец» Молодежного театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга по киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова» (16 и 17 сентября), «Доктор Живаго» Мастерской Фоменко из Москвы (9 и 10 сентября), «Душа моя Павел» столичного Российского академического молодежного театра (3 и 4 сентября), «Блум. Чай или кофе? Автоданс» — работы хореографов Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Шарон Эяль, поставленные в разное время в московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (15 и 16 сентября), а закроет программу «...и снова Весна» армянского театра «Амазгаин» по рассказам О. Генри (пока дата не указана).

Концерты дадут сербские виолончелист и пианистка Неманья Станкович и Майя Михич (2 сентября), московский камерный оркестр Musica Viva (17 сентября), пианист Даниил Харитонов соло (29 сентября), затем к нему присоединится азербайджанский скрипач Эльвин Хокса Ганиев (30 сентября), а также ансамбль солистов российского национального оркестра «Камерата РНО» (2 октября).

Летняя часть Платоновфеста прошла со 2 июня по 2 июля. Ее мероприятия посетили около 83 тыс. человек, более половины пришли на бесплатный фестиваль уличных театров.

Какие иностранные спектакли показывали летом — в материале «Ъ-Черноземье» «Дружественные страны призвали к саморефлексии».

Александр Прытков

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