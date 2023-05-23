На Платоновском фестивале в Воронеже вместо израильского скрипача сыграет московский пианист, а один спектакль покажут в сентябре

В летней программе XII международного Платоновского фестиваля вместо израильского скрипача Шломо Минца с концертом выступит российский пианист Борис Березовский . Об этом сообщили в дирекции фестиваля. Причин замены там не раскрыли.

Борис Березовский уже участвовали в форуме. В этом году он сыграет 8 июня. Сольно музыкант исполнит сочинения Прокофьева, Рахманинова, а также Баха, Мендельсона и Крейслера в переложении Рахманинова, а вместе с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала — третий концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева. Тем, кто купил билеты на выступление Шломо Минца, обменивать их не требуется, уточнили в дирекции.

Кроме того, спектакль «Оружие сердец» Молодежного театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга по киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова» вместо 6 и 7 июня будет показан в сентябре. Это связано с технической адаптацией постановки, пояснили в дирекции: «Показы на большой сцене драмтеатра невозможны. Она будет представлена на другой сценической площадке в сентябре». Тем, кто хотел посмотреть спектакль, необходимо оформить возврат билетов и приобрести новые на сентябрьские показы, когда они поступят в продажу.

Об особенностях фестивальной программы этого года читайте в материале «Ъ-Черноземе» «Платоновфест растягивает искусство».

Александр Прытков

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