Летние мероприятия Платоновского фестиваля в Воронеже посетили около 83 тысяч человек

Мероприятия летней части международного Платоновского фестиваля посетили 80 тыс. зрителей. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

В Воронеже выступили более 30 коллективов и исполнителей. В том числе приехали артисты из 12 зарубежных стран — Аргентины, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Турции, Узбекистана и ЮАР.

Вернувший в этом году полноценный международный статус Платоновфест также сделал два новых формата — опен-эйр «На песке» с участием молодых российских групп и фестиваль уличных театров.

На этот год также запланирована осенняя часть, которая пройдет со 2 по 30 сентября. Ее программу дирекция фестиваля планирует опубликовать 3 июля. В частности, анонсированы драматические и хореографические спектакли, сольные и камерные выступления музыкантов-виртуозов из Азербайджана, Армении, России и Сербии.

Летом упор был сделан на массовые мероприятия на открытом воздухе, осенью все спектакли и концерты будут показывать в залах в формате уикендов.

UPD. Дирекция Платонофеста сообщила, что летние мероприятия посетили около 83 тыс. человек. В июне организаторы предложили много событий на открытых площадках. Всего на 39 таких мероприятий пришли 51,3 тыс. человек. На фестивале уличных театров, которым завершился форум, 12 театров из Воронежа, Москвы, Самары и Санкт-Петербурга устроили 24 показа 12 спектаклей в парке. Их увидели 44,5 тыс. зрителей.

Почему Платоновфест показал не все из запланированного летом — в материале «Ъ-Черноземье» «"Вагнер" прикрыл музыкантов».

Александр Прытков

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