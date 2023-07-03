Губернатор Евгений Куйвашев поручил улучшить полицейским с севера Свердловской области условия работы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник регионального МВД Александр Мешков посетили Сосьвинский и Гаринский отделения внутренних дел (ОВД), сообщил начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых. Во время деловой поездки господин Куйвашев поручил улучшить условия работы полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено В.Н. Горелых Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По словам Валерия Горелых, Александр Мешков и Евгений Куйвашев посетили оба ОВД. «По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения»,— отметил полковник Горелых.

Также губернатор Куйвашев и генерал-майор Мешков проконтролировали ход строительства нового жилья для погорельцев Сосьвы. Ранее глава региона вручил первые ключи от новых домов жителям, потерявших свои дома при крупном пожаре.

В субботу, 1 июля, в поселке Гари — одном из самых удаленных населенных пунктов региона — прошли масштабные торжества по случаю его 400-летия.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. Около 400 человек остались без жилья, двое погибли.

Полина Хабарова

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