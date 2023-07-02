«Место силы для многих уральцев. И для меня, конечно, тоже»

В субботу, 1 июля, в поселке Гари — одном из самых удаленных населенных пунктов Свердловской области — прошли масштабные торжества по случаю его 400-летия. Высокий статус юбилею придал губернатор Евгений Куйвашев, который лично возглавил оргкомитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничный концерт

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Праздничный концерт

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Поселок городского типа Гари расположен на берегу реки Сосьва — на севере Свердловской области, в 306 км от Екатеринбурга. Считается одним из старейших уральских поселений: Гаринская слобода была основана в 1623 году крестьянами, они должны были снабжать продовольствием русскую крепость Пелым, стоявшую на дороге в Сибирь (позже она утратила свое значение). Сейчас население составляет около 2 тыс. человек. Несколько лет назад в поселке закрыли исправительную колонию №8, которая была практически градообразующим предприятием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поселок Гари

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Поселок Гари

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Губернатор Евгений Куйвашев лично возглавил оргкомитет по празднованию 400-летия поселка Гари, поэтому за подготовку к юбилею отвечали практически все члены правительства Свердловской области. Например, министр культуры Светлана Учайкина за концерт, а заместитель губернатора Дмитрий Ионин за возведение туристического центра «Пристань Гари». Некоторым из областных чиновников пришлось совершить немало поездок в Гари в рамках подготовки к юбилею.

Свердловские власти сделали ставку в развитии поселка на туристический потенциал территории: природные ресурсы и археологическое наследие (здесь до сих пор находят останки мамонтов и других древних животных).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический комплекс «Пристань Гари»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Туристический комплекс «Пристань Гари»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Ключевым объектом, построенным к 400-летию, стала «Пристань Гари», которая должна стать точкой притяжения. Туристический комплекс расположен на берегу реки: в нем девять комфортабельных домиков, сауна, ангар, причал и пандус для спуска катеров. Как пояснил господин Ионин, есть спрос на охоту и рыбалку в Гарях, на корпоративные выезды. «Теперь надо решать вопросы с экскурсиями, с питанием»,— уточнил он.

Свердловские власти уже разработали туристический маршрут из Екатеринбурга в поселок Гари через Верхотурье. За первый месяц посетило около 300 туристов.

К юбилею поселка местный краеведческий музей получил из бюджета около 2,5 млн руб. на техническое оснащение и создание виртуальной экспозиции, а архивная служба Свердловской области подготовила выставку уникальных документов «Синергия людей и пространства: к 400-летию поселка Гари».

Свыше 22 млн руб. было выделено на модернизацию Гаринской амбулатории: был проведен капитальный ремонт, закуплены цифровой рентгеноаппарат, мобильный аппарат УЗИ, стоматологическая установка.

Гаринский Дом детского творчества получил статус базовой площадки екатеринбургского Дворца молодежи по начальному техническому творчеству и профориентации. Его отремонтировали и оснастили оборудованием. Так, в поселке Гари появились лаборатория по 3D-моделированию и прототипированию и лаборатория виртуальной реальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закладка камня в основание культурно-досугового центра

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Закладка камня в основание культурно-досугового центра

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В субботу, 1 июля, губернатор Куйвашев проинспектировал все объекты, а также принял участие в закладке камня в основание культурно-досугового центра. В нем будут размещены музей, библиотека, актовый зал на 150 мест, будут созданы кружки и секции. Сейчас ведется разработка предпроектной документации, строительство запланировано на 2024–2025 годы. Предварительная стоимость проекта оценивается в 700 млн руб.

«Гари — место силы для многих уральцев. И для меня, конечно, тоже. Поэтому мы стремились сделать юбилей не просто большим и ярким праздником, но и создать новые возможности для развития территории»,— сказал в приветственной речи Евгений Куйвашев и пообещал в дальнейшем заниматься развитием территории. По его словам, в 2024 году планируется открытие нового парка отдыха, ведется ремонт автодороги Гари – Таборы и целого ряда местных дорог.

Губернатор отметил, что по факту к юбилею запущена новая программа развития поселка Гари, финансирование которой составит более 1,5 млрд руб. «Шаг за шагом мы обязательно сделаем поселок более комфортным для проживания, чтобы людям хотелось здесь жить, отдыхать, растить детей. Превратим поселок в уютную гавань для ценителей великолепной природы Урала»,— сказал Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 400-летний юбилей поселка Гари

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ 400-летний юбилей поселка Гари

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Масштабная праздничная программа прошла на поселковом стадионе, где собралось несколько тысяч человек — жители Гарей, Сосьвы, Серова и других населенных пунктов Свердловской области. С концертной программой выступили артисты Уральского государственного театра эстрады, Уральского государственного академического народного хора, музыканты танцующего оркестра «УралБэнд» под управлением Александра Павлова.

«Такого торжественного и яркого мероприятия у нас никогда не было»,— признался глава Гаринского городского округа Сергей Величко, особо отметив заслуги губернатора и его команды.

Николай Яблонский