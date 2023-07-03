Союз ММА России исключил Амурскую федерацию после смерти подростка на соревновании

Союз ММА России исключил из своего состава Амурскую федерацию ММА после смерти 16-летнего участника Кубка по смешанным боевым единоборствам в Белогорске от удара в голову. Бой проводился без защитных шлемов, которые являются обязательными в возрастной группе 16–17 лет.

«Президиум принял решение исключить Амурскую федерацию ММА в связи с нарушением правил вида спорта при проведении соревнований, повлекшим смерть спортсмена»,— говорится в решении Союза ММА, которое подписано главой организации Федором Емельяненко и есть в распоряжении ТАСС.

О гибели подростка во время соревнований в Белогорске сообщил 4 июня мэр города Станислав Мелюков. Он заявил, что в силу пока неясных причин президент Амурской федерации ММА и по совместительству судья соревнований принял решение проводить Кубок ММА без защитных шлемов.

5 июня следственное управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Эрдни Кагалтынов