Асфальт положили условно

Как стало известно «Ъ», вынесен приговор за хищение бюджетных средств во время дорожного строительства в Тамбовской области. Два года условно назначено экс-директору ГУП «Крымавтодор» Дмитрию Кривенко, чья фирма занималась ремонтом дорожного полотна в Знаменском районе. Уголовное дело более полугода рассматривалось в Воронеже. Приговор может быть обжалован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кривенко

Фото: Крымавтодор Дмитрий Кривенко

Фото: Крымавтодор

Судья Ленинского райсуда Воронежа Марина Сиухина завершила рассмотрение уголовного дела о мошенническом хищении бюджетных средств при строительстве дорог в Тамбовской области. Как рассказали «Ъ» в суде, 44-летний подсудимый Дмитрий Кривенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и возложением обязанности являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию и не покидать место жительства.

Уголовное дело рассматривалось с конца 2022 года. Его расследованием занималось управление МВД по Тамбовской области. Более года назад обвинение в мошенничестве предъявили Дмитрию Кривенко. Подконтрольная ему фирма ООО «Инждорстрой» в 2014–2015 годах заключила как минимум семь договоров с администрацией Знаменского района Тамбовской области на общую сумму более 120 млн руб. Компания была зарегистрирована в Воронеже, в 2018 году ее ликвидировали в процессе банкротства. После ухода из бизнеса Дмитрий Кривенко в 2018–2020 годах руководил ГУП «Крымавтодор», из которого был уволен по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова из-за некачественного строительства дорог.

Работа Дмитрия Кривенко в Тамбовской области привлекла внимание правоохранительных органов в 2016 году. Региональная прокуратура тогда выявила нарушения при исполнении муниципальных контрактов на ремонт автодорог по улицам Молодежная и Октябрьская в поселке Знаменка стоимостью почти 5 млн руб. Фирма «Инждорстрой» разобрала там старое дорожное покрытие и установила новое, уложив подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка и щебня и покрытие из асфальтобетонной смеси.

Прокуроры установили, что часть предусмотренных контрактами работ в действительности была выполнена в неполном или в незначительном объеме. Ущерб от этих действий оценили в более чем 2 млн руб. После проверки прокуратуры МВД возбудило уголовное дело.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передали на рассмотрение в суд в Тамбове. На тот момент обвиняемый, по информации «Ъ», отрицал вину. Как рассказывают источники «Ъ» в правоохранительных органах, дело не стали рассматривать в Тамбове и передали по подсудности в Воронеж. Преступление по выводу средств фактически было окончено там: Дмитрий Кривенко получил в свое распоряжение деньги только после того, как они поступили на счет «Инждорстроя», открытый в воронежском филиале СДМ-банка на улице Никитинская. Согласно материалам дела, средства с расчетного счета сняла и передала предпринимателю его мать Людмила Кривенко, числившаяся генеральным директором компании.

Защищавший Кривенко воронежский адвокат Сергей Шлабович сказал «Ъ», что не может ответить на вопрос о его отношении к приговору. Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах не исключают, что делу предстоит рассмотрение в апелляционной инстанции.

Сергей Толмачев, Воронеж