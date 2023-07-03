Военная прокуратура подала иск к бывшему сотруднику военкомата Константину Выропаеву

Военная прокуратура Уфимского гарнизона взыскивает с бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева 480 тыс. руб. в качестве неосновательного обогащения. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Калининского райсуда Уфы. Первое заседание назначено на 13 июля.

Ранее прокуратура подала иск к супруге Константина Выропаева — Анжелике. С нее ведомство взыскивает 10 тыс. руб.

Чета Выропаевых была задержана в октябре прошлого года оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Башкирии. Константин Выропаев был осужден за получение взятки должностным лицом (ч. ст. 290 УК РФ) и в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ»). Суд приговорил его к шести годам лишения шесть лет условно со штрафом 1,8 млн руб. Анжелика Выропаева была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 510 тыс. руб.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте