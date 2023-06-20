Военная прокуратура подала иск к супруге бывшего сотрудника военкомата Константина Выропаева

Военная прокуратура Уфимского гарнизона взыскивает с Анжелики Выропаевой незаконно полученное ею вознаграждение в размере 10 тыс. руб., которое она получила при посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Калининского райсуда Уфы, где будет рассмотрено дело. Ближайшее заседание назначено на 14 августа.

Анжелика Выропаева — супруга бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева. Они оба были задержаны в октябре прошлого года оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Башкирии.

Уголовные дела рассматривал Калининский райсуд Уфы. Анжелика Выропаева была приговорена к трем годам условно со штрафом 510 тыс. руб. за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По второму эпизоду суд прекратил уголовное дело из-за раскаяния осужденной. Константин Выропаев получил шесть лет условно со штрафом в 1,8 млн руб. за получение взятки должностным лицом (ч. ст. 290 УК РФ) и в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ»).

Осужденная была посредником между супругом и желающими получить освобождение от воинской службы. По одному из двух эпизодов она получила вознаграждение в размере 10 тыс. руб.

Венера Хисамова

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