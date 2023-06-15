Белгородская ГК «Эфко» может направить 40 млрд рублей в разработку и производство беспилотников

Белгородское ООО «Транспорт будущего» (входит в группу компаний «Эфко») может направить порядка 40 млрд руб. в разработку беспилотных и энергетических систем. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам подписания в ходе Петербургского международного экономического форума договора о сотрудничестве с компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам генерального директора «Транспорта будущего», на данный момент модельный ряд компании представлен двумя модификациями беспилотных авиационных систем: аэротакси и грузовым (рассчитанным на подъем 700 кг). «Приоритетные области применения грузовых беспилотников – доставка грузов, эвакуация пострадавших при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, мониторинг и орошение сельскохозяйственных полей. Разработка и испытания прототипов осуществляется в Белгородской области»,— рассказал господин Козаренко.

В рамках инвестпроекта «Транспорт будущего» продолжит возведение в регионе «комплекса промышленных объектов по разработке» беспилотников и их комплектующих.

В начале этого года стало известно, что «Транспорт будущего» вложила в проект по созданию беспилотных летательных аппаратов уже более 3 млрд руб. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина рассказал гендиректор компании Юрий Козаренко.

Владимир Зоркий