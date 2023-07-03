Посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди россиян при беспорядках во Франции

Российские загранучреждения, расположенные во Франции, не пострадали в ходе беспорядков, охвативших страну в последние дни. Инцидентов с участием российских граждан, а также пострадавших среди них не выявлено. Об этом говорится в заявлении посольства РФ во Франции.
Посольство рекомендовало российским гражданам, находящимся во Франции, «воздерживаться от посещения неблагополучных районов» и «проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток». Согласно заявлению, такие рекомендации связаны с ситуацией в стране, которая несмотря на снижение протестной активности все еще остается напряженной.
В посольстве отметили, что наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце.
Беспорядки во Франции продолжаются с 27 июня. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский во время проверки документов на дороге. По данным МВД, протестующие сожгли более 4,5 тыс. автомобилей и разгромили около 1 тыс. зданий. Всего задержано порядка 3 тыс. человек.
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Уличные беспорядки во Франции
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