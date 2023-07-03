Посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди россиян при беспорядках во Франции

Российские загранучреждения, расположенные во Франции, не пострадали в ходе беспорядков, охвативших страну в последние дни. Инцидентов с участием российских граждан, а также пострадавших среди них не выявлено. Об этом говорится в заявлении посольства РФ во Франции.

Посольство рекомендовало российским гражданам, находящимся во Франции, «воздерживаться от посещения неблагополучных районов» и «проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток». Согласно заявлению, такие рекомендации связаны с ситуацией в стране, которая несмотря на снижение протестной активности все еще остается напряженной.

В посольстве отметили, что наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце.

Беспорядки во Франции продолжаются с 27 июня. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский во время проверки документов на дороге. По данным МВД, протестующие сожгли более 4,5 тыс. автомобилей и разгромили около 1 тыс. зданий. Всего задержано порядка 3 тыс. человек.

Фотогалерея Уличные беспорядки во Франции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков Фото: Reuters / Nacho Doce Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль Фото: Reuters / Pascal Rossignol Полиция задерживает протестующего Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT Протестующие разбегаются от слезоточивого газа Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Взрывы петард в Ницце Фото: VALERY HACHE / AFP Столкновения полиции с протестующими в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce Сотрудники полиции на улицах Парижа Фото: Nacho Doce / Reuters Протестующая с плакатом в Париже Фото: Lewis Joly / AP Поврежденный спортивный магазин в Париже Фото: Michel Euler / AP Сгоревшие автомобили в Лионе Фото: AP Протестующие в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias / AP Полиция очищает улицу в Нантере Фото: Aurelien Morissard / AP В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 31 Полицейские преследуют протестующих против жестокости силовиков Фото: Reuters / Nacho Doce Пожарный тушит подожженный протестующими автомобиль Фото: Reuters / Pascal Rossignol Полиция задерживает протестующего Фото: Reuters / Juan Medina REFILE-QUALITY REPEAT Протестующие разбегаются от слезоточивого газа Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Взрывы петард в Ницце Фото: VALERY HACHE / AFP Столкновения полиции с протестующими в Париже Фото: Reuters / Nacho Doce Сотрудники полиции на улицах Парижа Фото: Nacho Doce / Reuters Протестующая с плакатом в Париже Фото: Lewis Joly / AP Поврежденный спортивный магазин в Париже Фото: Michel Euler / AP Сгоревшие автомобили в Лионе Фото: AP Протестующие в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias / AP Полиция очищает улицу в Нантере Фото: Aurelien Morissard / AP В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Смотреть

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Полина Мотызлевская