Рублев обыграл Перселла и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче первого круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема. Он обыграл австралийца Макса Перселла со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Матч продолжался 1,5 часа.

В следующем круге Рублев будет соревноваться с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и французом Люкой ван Ашем.

Уимблдонский турнир — международный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема. В 2023 году он пройдет с 3 по 16 июля, на турнире будет разыграна рекордная сумма призовых — 44,7 млн фунтов стерлингов.

25-летний Андрей Рублев занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он выиграл 13 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде. Лучшим результатом Рублева на Уимблдоне был выход в четвертый раунд в 2021 году.

Максу Перселлу также 25 лет. Он занимает 64-ю строчку мирового рейтинга. Спортсмен не побеждал на турнирах ATP. На Открытом чемпионате Франции 2023 года Перселл дошел до второго круга, что стало его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

О том, кто из российских теннисистов примет участие в турнире Большого шлема и какие у них шансы,— в материале «Ъ» «Wimbledon не для всех».

Милена Костерева