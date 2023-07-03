В Турции из-за проблем в экономике выросло число выселений арендаторов

Количество обращений по делам о выселении арендаторов или об определении арендной платы, поданных в турецкие суды, значительно выросло, пишет Hurriyet. Издание отмечает, что повышать уровень платы арендодатели вынуждены из-за проблем в национальной экономике.

По последним оценкам, вопросов выселения или определения размера арендной платы касаются 60% всех поданных в суды исковых заявлений. Слушания по таким делам затягиваются на год, поскольку в Турции не хватает адвокатов, готовых представлять интересы той или иной стороны по этому поводу, отмечает Hurriyet.

Издание подчеркивает, что уровень арендной платы начал расти на фоне проблем в национальной экономике. Арендаторы выразили несогласие с повышением платы и начали подавать иски в суды, чтобы снизить сумму, которую они должны платить за съем жилья. Однако в суды стали обращаться и арендодатели. Они требуют выселить людей, которые отказываются платить обозначенную сумму. Но даже если суд удовлетворит заявление арендодателя, на выселение арендатора может потребоваться до трех-четырех лет.

В мае инфляция в Турции, согласно данным ЦБ страны, составила 39,59%. В июне стоимость турецкой лиры обновила исторический минимум. Курс к доллару поднялся выше 26 лир. В конце прошлого месяца Центробанк Турции поднял ключевую ставку сразу почти в два раза — с 8,5% до 15%. Ставка была скорректирована впервые за 27 месяцев.

Милена Костерева