УБРиР не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям компании по итогам 2022 года, говорится на сервисе раскрытия информации. Кроме того, акционерами решено погасить полученный за 2022 год убыток (8,67 млрд руб.) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Как ранее пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе банка, на финансовый результат в 2022 году повлияли изменившиеся внешние условия: в феврале—марте 2022 года банк попал под санкции Канады и Великобритании. Впрочем, акционеры провели докапитализацию банка, которая полностью покрыла убыток и позволила банку с запасом выполнить нормативы достаточности основного капитала.

Напомним, также от выплаты дивидендов по результатам 2022 года отказался банк «Синара» — полученная прибыль в размере 1,5 млрд руб. будет направлена на погашение непокрытого убытка банка. Аналогичное решение приняли акционеры Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ) — полученная за год прибыль в размере 201,6 млн руб. останется в распоряжении банка.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте