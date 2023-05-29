Екатеринбургский муниципальный банк отказался от выплаты дивидендов

Акционеры ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (ЕМБ) приняли решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Как говорится на сервисе раскрытия информации, полученная за год прибыль в размере 201,6 млн руб. останется в распоряжении банка. Решение принято единогласно.

Напомним, долю акций банка в 34,5% выкупила группа компаний «СКБ Контур». Разработчик программного обеспечения в течение пяти лет планирует вложить в банк более 5 млрд руб. Возврат инвестиций ожидают через семь лет. На базе ЕМБ «СКБ Контур» планирует запустить интернет-банк для представителей бизнеса.

Екатеринбургский муниципальный банк основан в 1994 году. В нем обслуживаются многие муниципальные учреждения, предприятия и население города. Председателем совета директоров является первый вице-мэр Игорь Сутягин, курируемый им департамент по управлению муниципальным имуществом является держателем крупнейшей доли — 29,29%.

Диана Сунагатуллина

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