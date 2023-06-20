Банк «Синара» отказался от выплаты дивидендов за 2022 год

Акционеры ПАО «Банк Синара» на годовом собрании приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем категориям акций, следует из информации на сервисе раскрытия.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Синара Банк"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полученная за 2022 год чистая прибыль в размере 1,5 млрд руб. будет направлена на погашение непокрытого убытка банка. Решение приято 99,9% голосов.

Напомним, ранее акционеры ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (ЕМБ) приняли решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Полученная за год прибыль в размере 201,6 млн руб. останется в распоряжении банка. Решение принято единогласно.

Диана Сунагатуллина

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