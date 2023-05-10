УБРиР отчитался о влиянии санкций на бизнес в 2022 году

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) по итогам 2022 года получил убыток в 8,67 млрд руб. против 1,1 млрд руб. чистой прибыли в 2021 году, следует из отчета компании. Наибольшие убытки банку принесли операции с финансовыми активами — 18,3 млрд руб. При этом УБРиР увеличил активы и пассивы на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе УБРиР, на отрицательные показатели повлияли изменившиеся в прошлом году внешние условия. Напомним, в феврале—марте 2022 года банк попал под санкции Канады и Великобритании, в феврале 2023 года банк пополнил SDN-список США.

«Последовавшие валютные операции и валютная переоценка не могли не оказать существенного влияния на финансовый результат и отчетность по РСБУ. На фоне сложившихся внешних факторов в 2022 году банк зафиксировал разовый убыток»,— пояснили в банке.

В то же время акционеры провели докапитализацию банка, которая полностью покрыла убыток и позволила банку с запасом выполнить нормативы достаточности основного капитала. В текущем году УБРиР ожидает прирост доходов и активов по розничному и корпоративному бизнесу, а также выход на целевую рентабельность возврата на капитал больше 15%.

УБРиР занимал 28-е место по активам, согласно рейтингу «Интерфакса» по итогам 2021 года. Банк работает преимущественно в Уральском федеральном округе. По данным «Ъ», убытки в 2022 году из топ-30 банков по активам также получили ВТБ (минус 757 млрд руб.) и Альфа-банка (минус 117,1 млрд руб.).

Диана Сунагатуллина

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