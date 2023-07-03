Индонезийские компании могут отказаться от российских удобрений

Индонезийская национальная группа в сфере производства удобрений PT Pupuk Indonesia (Persero) может отказаться от импорта продукции из России из-за сложностей в логистике, заявил вице-президент компании Гатоет Гембиро Ноегрохо. По его словам, заменить поставки из России можно будет за счет переориентации на Ближний Восток.

По словам вице-президента Pupuk Indonesia, значительные трудности в логистике начались на фоне российско-украинского конфликта. «С начала войны цены значительно выросли и не могут вернуться к норме до сих пор»,— отметил он (цитата по Sindonews).

Гатоет Гембиро Ноегрохо отметил, что для предотвращения нехватки сырья, необходимого для внутреннего производства удобрений, компания оценивает варианты поставок из Марокко, Иордании и Египта, а также из соседних стран, таких как Вьетнам, Лаос и Мьянма. Господин Ноегрохо пояснил, что такая диверсификация необходима для большей стабильности производства удобрений.

«До сих пор мы получали калий из Канады, России, Беларуси и Иордании. Но мы также изучаем возможность сотрудничества с другими странами—производителями калия, такими как Лаос, чтобы поставки сырья для поддержания национальной продовольственной безопасности были устойчивыми»,— добавил он.

В 2021 году товарооборот между Россией и Индонезией увеличился больше чем на 40%, за первые пять месяцев 2022 года — на 65%. В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заверил своего индонезийского коллегу Джоко Видодо, что Россия в полной мере готова удовлетворить спрос «аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства».

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Соглашение действует до 17 июля и предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Для дальнейшего продления сделки Россия, в частности, требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк. МИД России говорил, что 18 июля станет временем завершения сделки. В Кремле также заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

Милена Костерева