Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индонезийские компании могут отказаться от российских удобрений

Индонезийская национальная группа в сфере производства удобрений PT Pupuk Indonesia (Persero) может отказаться от импорта продукции из России из-за сложностей в логистике, заявил вице-президент компании Гатоет Гембиро Ноегрохо. По его словам, заменить поставки из России можно будет за счет переориентации на Ближний Восток.

По словам вице-президента Pupuk Indonesia, значительные трудности в логистике начались на фоне российско-украинского конфликта. «С начала войны цены значительно выросли и не могут вернуться к норме до сих пор»,— отметил он (цитата по Sindonews).

Гатоет Гембиро Ноегрохо отметил, что для предотвращения нехватки сырья, необходимого для внутреннего производства удобрений, компания оценивает варианты поставок из Марокко, Иордании и Египта, а также из соседних стран, таких как Вьетнам, Лаос и Мьянма. Господин Ноегрохо пояснил, что такая диверсификация необходима для большей стабильности производства удобрений.

«До сих пор мы получали калий из Канады, России, Беларуси и Иордании. Но мы также изучаем возможность сотрудничества с другими странами—производителями калия, такими как Лаос, чтобы поставки сырья для поддержания национальной продовольственной безопасности были устойчивыми»,— добавил он.

В 2021 году товарооборот между Россией и Индонезией увеличился больше чем на 40%, за первые пять месяцев 2022 года — на 65%. В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заверил своего индонезийского коллегу Джоко Видодо, что Россия в полной мере готова удовлетворить спрос «аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства».

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Соглашение действует до 17 июля и предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Для дальнейшего продления сделки Россия, в частности, требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк. МИД России говорил, что 18 июля станет временем завершения сделки. В Кремле также заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...