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Тысячу домашних птиц изымут в Дзержинске и Богородске из-за гриппа у чаек

Комиссия по организации охраны Нижегородской области от заноса заразных болезней животных решила изъять тысячу домашних птиц в девяти населенных пунктах Дзержинского и Богородского округов. Такие меры предпринимаются из-за вспышки птичьего гриппа на острове Оки около поселка Юрьевец, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Домашнюю птицу изымут у населения в поселках Игумново, Бабино, Колодкино, Петряевка, Юрьевец Дзержинского округа и деревнях Оленино, Оринкино, Охотино, Сысоевка Богородского округа. За это предусмотрена денежная компенсация, ее размер зависит от среднерыночной стоимости птиц.

Руководителей птицефабрик предупредили об угрозе распространения вируса и рекомендовали усилить меры санитарной безопасности.

Ранее нижегородские власти разрешили отстреливать озерных чаек для борьбы с птичьим гриппом. Решение было принято после вспышки вируса на Добровском пруду в Шарангском районе, где от болезни погибло более 150 чаек.

Елена Ковалева

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