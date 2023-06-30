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Новый очаг птичьего гриппа выявили в Нижегородской области

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали около Дзержинска в Нижегородской области. Вирус выявили у мертвой чайки, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тушку птицы нашли на острове Оки юго-западнее поселка Юрьевец. Специалисты ведомства работают над тем, чтобы купировать очаг инфекции.

«Учитывая обострение ситуации по гриппу птиц, увеличивается риск заноса вируса на промышленные птицефабрики и личные подсобные хозяйства граждан. Руководителям птицеводческих предприятий рекомендуется обеспечить работу предприятий в режиме закрытого типа»,— сообщили в Россельхознадзоре. Фермерам рекомендовано изолировать домашних птиц от диких.

Ранее очаг птичьего гриппа выявили в Шарангском районе. Для борьбы с инфекцией в Нижегородской области разрешили отстреливать диких чаек.

Анастасия Еремина

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