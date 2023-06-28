Комитет липецкого облсовета рассмотрел заявление о сложении полномочий члена избиркома

Комитет липецкого облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел заявление о сложении полномочий члена избирательной комиссии области с правом решающего голоса Олега Токарева. От него ранее поступила письменная просьба.

Большинством голосов комитет рекомендовал облсовету удовлетворить заявление 58-летнего господина Токарева. Решение принято путем направления депутатами листов голосования по электронной почте. Окончательное решение будет принято на внеочередной сессии.

Напомним, избирательная комиссия Липецкой области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половину из них назначает губернатор, половину — региональный парламент.

Олег Токарев, согласно Kartoteka.ru, является директором муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» в Липецке. В избирком был выдвинут по предложению бюро президиума центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В Липецкой области в сентябре пройдут довыборы в Государственную думу. основным претендентом на мандат скончавшегося весной парламентария Николая Борцова считается спикер областного совета Дмитрий Аверов. Он недавно ожидаемо выиграл праймериз «Единой России». Кандидатом от КПРФ станет второй секретарь обкома Сергей Токарев. Он также руководит фракцией КПРФ в липецком облсовете и имеет статус члена президиума центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

Сергей Толмачев