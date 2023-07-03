Каратиста взяли у тайника

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе россиянина, пытавшегося взорвать машину главы Крыма Сергея Аксенова по заданию украинских спецслужб. Мужчина признался на допросе, что был завербован Службой безопасности Украины и более полугода усиленно готовился к совершению теракта. Крымский губернатор выразил надежду на то, что конкретные заказчики преступления будут найдены и наказаны. По его словам, полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации на Украине.
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова
Фото: ФСБ
Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 35-летнего гражданина России задержали в Симферополе возле тайника с взрывчаткой. Мужчина признался на допросе, что был завербован СБУ в декабре 2022 года. Он прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. По задумке заказчиков диверсант должен был заминировать автомобиль и поставить его на пути следования кортежа главы Крыма Сергея Аксенова. «В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл в Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел»,— уточнили в ЦОС ФСБ.
Имя мужчины не называется, но уточняется, что у него был позывной Каратист.
В отношении него возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Ожидается, что вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет ему меру пресечения.
На несостоявшееся покушение отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Аксенов настоящий боец, и его так просто не запугаешь.
Сам губернатор, комментируя ситуацию, заявил, что его хотели убить за «идейность». «Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Вызов принят»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, в начале мая в ФСБ заявили о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины. По данным спецслужбы, задержанные шесть человек планировали серию терактов на объектах транспортной инфраструктуры в Крыму, а также покушения на господина Аксенова, главу парламента Крыма Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» назвали Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.