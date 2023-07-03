Каратиста взяли у тайника

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе россиянина, пытавшегося взорвать машину главы Крыма Сергея Аксенова по заданию украинских спецслужб. Мужчина признался на допросе, что был завербован Службой безопасности Украины и более полугода усиленно готовился к совершению теракта. Крымский губернатор выразил надежду на то, что конкретные заказчики преступления будут найдены и наказаны. По его словам, полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Фото: ФСБ ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Фото: ФСБ

Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 35-летнего гражданина России задержали в Симферополе возле тайника с взрывчаткой. Мужчина признался на допросе, что был завербован СБУ в декабре 2022 года. Он прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. По задумке заказчиков диверсант должен был заминировать автомобиль и поставить его на пути следования кортежа главы Крыма Сергея Аксенова. «В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл в Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел»,— уточнили в ЦОС ФСБ.

Имя мужчины не называется, но уточняется, что у него был позывной Каратист.

В отношении него возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ожидается, что вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет ему меру пресечения.

На несостоявшееся покушение отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Аксенов настоящий боец, и его так просто не запугаешь.

Сам губернатор, комментируя ситуацию, заявил, что его хотели убить за «идейность». «Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Вызов принят»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале мая в ФСБ заявили о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины. По данным спецслужбы, задержанные шесть человек планировали серию терактов на объектах транспортной инфраструктуры в Крыму, а также покушения на господина Аксенова, главу парламента Крыма Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» назвали Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Дремлюгин, Симферополь