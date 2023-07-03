МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Как пояснили в силовом ведомстве, он является обвиняемым в уголовном деле об обстрелах Донбасса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— говорится в карточке Василия Грицака в разыскной базе МВД. Статья российского Уголовного кодекса, по которой его разыскивают, неизвестна.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение Василию Грицаку из-за обстрелов вооруженными силами Украины Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. Как утверждают в СКР, «в результате его преступных действий» в республиках Донбасса погибли 190 человек, пострадали 380 жителей.

30 мая в базе розыска МВД России появились имена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Кроме того, 31 мая в розыск в России были объявлены первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник, замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и замкомандующего сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко. Также МВД РФ сообщило, что в розыск по линии ведомства объявлены бывшие министры обороны Украины Степан Полторак и Валерий Гелетей, а также бывший глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Они обвиняются в РФ в геноциде русскоязычного населения Донбасса, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов