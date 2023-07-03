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Коммерсантъ FM
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Минобороны Украины не покупает китайские дроны, чтобы не портить отношения с США

Замминистра обороны Украины по вопросам цифровой трансформации Виталий Дейнега заявил, что в следующем году дроны будут играть решающую роль в боевых действиях. Однако, по его словам, украинская сторона не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США.

«Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников.— "Ъ") сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили (и я склонен в это верить, хотя дроны — и это важно — не моя тема, я не занимаюсь дронами, по крайней мере), мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами»,— сказал господина Дейнега в интервью изданию «Левый берег».

Замминистра полагает, что в следующем году беспилотники будут играть решающую роль, не менее важную, чем самолеты. В связи с этим он подчеркнул необходимость разрабатывать новые модификации аппаратов. «Сейчас, к сожалению, я наблюдаю, что у россиян есть преимущество в разных изобретениях в этом плане. И это плохо. Так не должно быть»,— добавил он.

В то же время господин Дейнега обратил внимание на проект Минцифры Украины «Армия дронов». «Там очень хорошие вещи, которые есть у нас и которых нет у россиян. Но на самом деле дроны в следующем году будут играть решающую роль. Это дешевый способ остановить очень дорогую технику»,— заключил он.

Украинская сторона обсуждает вопрос производства оружия на своей территории с производителями из Германии, Италии, Франции, а также Восточной Европы. Наладить наладить производство беспилотников на Украине уже согласилась Турция. Завершить строительство завода на украинской территории турецкая компания Baykar планирует в 2025 году.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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