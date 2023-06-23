Строительство завода по производству Bayraktar на Украине планируют завершить в 2025 году

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода на Украине в 2025 году. Там будут производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar на Украине, ООО "Авиа Венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год»,— рассказал глава компании (цитата по Yeni Akit).

В 2019 году для строительства завода на Украине Baykar учредила ООО «Авиа Венчурс». Зарегистрированная в Киеве компания получила лицензию на импорт-экспорт военной продукции в 2022 году. В настоящее время это единственная компания в стране, у которой есть иностранный учредитель и лицензия на военную деятельность.

«Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akinci на Украине. Общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет $95,5 млн»,— добавил господин Байрактар.

В октябре прошлого года Халюк Байрактар говорил, что строительство завода должны завершить через два года — к 2024-му. Комментируя решение турецкой компании наладить производство беспилотников на Украине, в Кремле заявили, что этот завод будет «демилитаризован».

Украинская сторона обсуждает вопрос производства оружия на своей территории не только с Турцией. По словам замминистра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности страны Сергея Боева, создание производств обсуждается с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

Милена Костерева