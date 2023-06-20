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Коммерсантъ FM
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Украина предлагает западным оружейным компаниям построить производства на ее земле

Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании заводов на территории Украины. Об этом Reuters рассказал заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности страны Сергей Боев. По его словам, соответствующие контракты могут быть подписаны в течение нескольких месяцев.

«Мы ведем с ними (с иностранными производителями. — “Ъ”) очень детальные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения»,— сказал господин Боев агентству Reuters в кулуарах международного авиакосмического салона в парижском пригороде Ле-Бурже. Он уточнил, что в настоящее время вопрос создания на Украине производств обсуждается с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

«Для сдерживания агрессии в будущем Украине потребуется сильная оборонная промышленность. Вот почему международным партнерам следует приезжать на Украину, налаживать производство и делать ее частью системы безопасности свободного мира»,— добавил господин Боев.

Агентство отмечает, что в рамках парижского авиасалона украинский министр также встречался с представителями международных компаний, специализирующихся на производстве беспилотников. Однако уточнить наименования этих компаний он отказался. «Мы обсуждали разные уровни сотрудничества. Некоторые компании выразили готовность проинвестировать производство беспилотников»,— сказал Сергей Боев.

Однако, по словам неназванного источника в оборонной промышленности Европы, компании могут столкнуться с трудностями при получении согласия на создание производств на Украине из-за действующих на территории Европы правил и стандартов, касающихся испытаний беспилотников.

В августе 2022 года подразделение на Украине создала турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов. Компания также объявила о подготовке к строительству завода в стране. Ожидается, что там наладят сборку высотного дальнего беспилотника Bayraktar Aknc. Глава компании Халюк Байрактар говорил, что строительство завода должны завершить к 2024 году.

В конце мая 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с представителями британской оборонной компании BAE Systems договорился о запуске производства на украинской территории. По словам господина Зеленского, Украина намерена стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems.

Милена Костерева

Фотогалерея

Ле-Бурже–2023

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Демонстрационный полет французского многоцелевого истребителя Dassault Rafale

Демонстрационный полет французского многоцелевого истребителя Dassault Rafale

Фото: Lewis Joly / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон (четвертый слева) осматривает модель истребителя Dassault Rafale

Президент Франции Эмманюэль Макрон (четвертый слева) осматривает модель истребителя Dassault Rafale

Фото: Reuters

Самолет-заправщик и стратегический транспортный самолет Boeing KC-46 Pegasus, состоящий на службе ВВС США

Самолет-заправщик и стратегический транспортный самолет Boeing KC-46 Pegasus, состоящий на службе ВВС США

Фото: Lewis Joly / AP

Демонстрационный полет электрического экспериментального мультикоптера Volocopter 2X

Демонстрационный полет электрического экспериментального мультикоптера Volocopter 2X

Фото: Lewis Joly / AP

Гендиректор Volocopter Дирк Хок рядом с мультикоптером Volocopter 2X

Гендиректор Volocopter Дирк Хок рядом с мультикоптером Volocopter 2X

Фото: Lewis Joly / AP

Пассажирский самолет Boeing 777-9 на выставке

Пассажирский самолет Boeing 777-9 на выставке

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует пилотов истребителя Rafale

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует пилотов истребителя Rafale

Фото: Reuters

Демонстрационный полет истребителя Dassault Rafale

Демонстрационный полет истребителя Dassault Rafale

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Самолеты, представленные на парижском авиасалоне

Самолеты, представленные на парижском авиасалоне

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Макет грузового беспилотника Rotary Wing от Turkish Aerospace Industries

Макет грузового беспилотника Rotary Wing от Turkish Aerospace Industries

Фото: Lewis Joly / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон рядом с двухместным самолетом для тренировок Aura Areo Integral

Президент Франции Эмманюэль Макрон рядом с двухместным самолетом для тренировок Aura Areo Integral

Фото: Michel Euler, Pool / AP

Вертолет Boeing CH-47F Chinook, состоящий на службе армии США

Вертолет Boeing CH-47F Chinook, состоящий на службе армии США

Фото: Lewis Joly / AP

Макет беспилотного летательного аппарата Anka от Turkish Aerospace Industries

Макет беспилотного летательного аппарата Anka от Turkish Aerospace Industries

Фото: Lewis Joly / AP

Ракеты Arianespace

Ракеты Arianespace

Фото: Lewis Joly / AP

Двухмоторный пассажирский самолет Embraer E195-E2

Двухмоторный пассажирский самолет Embraer E195-E2

Фото: Lewis Joly / AP

Демонстрационный полет мультикоптера Volocopter 2X

Демонстрационный полет мультикоптера Volocopter 2X

Фото: Lewis Joly / AP

Вертолет AW169 производства итальянской компании Leonardo

Вертолет AW169 производства итальянской компании Leonardo

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Президент Франции Эмманюэль Макрон на презентации двигателя RISE

Президент Франции Эмманюэль Макрон на презентации двигателя RISE

Фото: Reuters

Самолеты и ракеты на авиасалоне «Ле-Бурже»

Самолеты и ракеты на авиасалоне «Ле-Бурже»

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Председатель Национального центра космических исследований Филипп Батист (слева) и президент японского Агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава (справа) демонстрируют президенту Франции Эммануэлю Макрону модель вездехода, разработанного для проекта исследования марсианских лун

Председатель Национального центра космических исследований Филипп Батист (слева) и президент японского Агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава (справа) демонстрируют президенту Франции Эммануэлю Макрону модель вездехода, разработанного для проекта исследования марсианских лун

Фото: Reuters

Военный беспилотник большой выносливости Aarok производства французской группы Turgis and Gaillard

Военный беспилотник большой выносливости Aarok производства французской группы Turgis and Gaillard

Фото: Michel Euler / AP

Зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности SAMP/T

Зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности SAMP/T

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

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Демонстрационный полет французского многоцелевого истребителя Dassault Rafale

Фото: Lewis Joly / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон (четвертый слева) осматривает модель истребителя Dassault Rafale

Фото: Reuters

Самолет-заправщик и стратегический транспортный самолет Boeing KC-46 Pegasus, состоящий на службе ВВС США

Фото: Lewis Joly / AP

Демонстрационный полет электрического экспериментального мультикоптера Volocopter 2X

Фото: Lewis Joly / AP

Гендиректор Volocopter Дирк Хок рядом с мультикоптером Volocopter 2X

Фото: Lewis Joly / AP

Пассажирский самолет Boeing 777-9 на выставке

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует пилотов истребителя Rafale

Фото: Reuters

Демонстрационный полет истребителя Dassault Rafale

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Самолеты, представленные на парижском авиасалоне

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Макет грузового беспилотника Rotary Wing от Turkish Aerospace Industries

Фото: Lewis Joly / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон рядом с двухместным самолетом для тренировок Aura Areo Integral

Фото: Michel Euler, Pool / AP

Вертолет Boeing CH-47F Chinook, состоящий на службе армии США

Фото: Lewis Joly / AP

Макет беспилотного летательного аппарата Anka от Turkish Aerospace Industries

Фото: Lewis Joly / AP

Ракеты Arianespace

Фото: Lewis Joly / AP

Двухмоторный пассажирский самолет Embraer E195-E2

Фото: Lewis Joly / AP

Демонстрационный полет мультикоптера Volocopter 2X

Фото: Lewis Joly / AP

Вертолет AW169 производства итальянской компании Leonardo

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Президент Франции Эмманюэль Макрон на презентации двигателя RISE

Фото: Reuters

Самолеты и ракеты на авиасалоне «Ле-Бурже»

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Председатель Национального центра космических исследований Филипп Батист (слева) и президент японского Агентства аэрокосмических исследований Хироси Ямакава (справа) демонстрируют президенту Франции Эммануэлю Макрону модель вездехода, разработанного для проекта исследования марсианских лун

Фото: Reuters

Военный беспилотник большой выносливости Aarok производства французской группы Turgis and Gaillard

Фото: Michel Euler / AP

Зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности SAMP/T

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

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