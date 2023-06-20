Украина предлагает западным оружейным компаниям построить производства на ее земле

Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании заводов на территории Украины. Об этом Reuters рассказал заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности страны Сергей Боев. По его словам, соответствующие контракты могут быть подписаны в течение нескольких месяцев.

«Мы ведем с ними (с иностранными производителями. — “Ъ”) очень детальные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения»,— сказал господин Боев агентству Reuters в кулуарах международного авиакосмического салона в парижском пригороде Ле-Бурже. Он уточнил, что в настоящее время вопрос создания на Украине производств обсуждается с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

«Для сдерживания агрессии в будущем Украине потребуется сильная оборонная промышленность. Вот почему международным партнерам следует приезжать на Украину, налаживать производство и делать ее частью системы безопасности свободного мира»,— добавил господин Боев.

Агентство отмечает, что в рамках парижского авиасалона украинский министр также встречался с представителями международных компаний, специализирующихся на производстве беспилотников. Однако уточнить наименования этих компаний он отказался. «Мы обсуждали разные уровни сотрудничества. Некоторые компании выразили готовность проинвестировать производство беспилотников»,— сказал Сергей Боев.

Однако, по словам неназванного источника в оборонной промышленности Европы, компании могут столкнуться с трудностями при получении согласия на создание производств на Украине из-за действующих на территории Европы правил и стандартов, касающихся испытаний беспилотников.

В августе 2022 года подразделение на Украине создала турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов. Компания также объявила о подготовке к строительству завода в стране. Ожидается, что там наладят сборку высотного дальнего беспилотника Bayraktar Aknc. Глава компании Халюк Байрактар говорил, что строительство завода должны завершить к 2024 году.

В конце мая 2023-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с представителями британской оборонной компании BAE Systems договорился о запуске производства на украинской территории. По словам господина Зеленского, Украина намерена стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems.

Милена Костерева