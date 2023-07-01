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Председатель СК Бастрыкин взял на контроль расследование гибели шестилетнего Далера из Екатеринбурга

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств гибели шестилетнего Далера Б. из Екатеринбурга, говорится в официальном сообщении СКР. Напомним, свердловские следователи расследуют уголовное дело об убийстве ребенка, находящегося под опекой.

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

С 2019 года мальчик находился под опекой. 26 июня опекунша Вероника Наумову заявила, что ребенок пропал, позже его тело было обнаружено в гаражном комплексе. Установлено, что мальчик скончался еще несколько месяц назад. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, в ходе расследования установлено, что в действиях обвиняемой усматриваются истязание (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Женщина не признает вину, настаивая на том, что ребенок умер в результате несчастного случая. Также продолжается расследование уголовного дела о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ).

Александр Бастыркин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о первоначальных результатах расследования.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «"Словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка"».

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