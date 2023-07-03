Украина попросила США поддержать план ЕС по финансированию страны на $50 млрд

Глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина призвала своих сторонников взять на себя многолетние обязательства по финансовой поддержке страны. По его словам, четырехлетний план помощи Евросоюза на $50 млрд «стал хорошим сигналом для США и других стран».

В разговоре с газетой Financial Times (FT) Сергей Марченко похвалил пакет помощи от ЕС за его размер и гибкость. Господин Марченко отметил, что эти средства будут предоставлены Украине под условие проведения определенных реформ. «Как министр финансов я понимаю, что проводить реформы хорошо, но лучше проводить реформы с некоторыми стимулами»,— сказал он.

FT отметила, что кроме программы на $50 млрд от ЕС Украина также получает помощь от Мирового валютного фонда (МВФ) по четырехлетней программе кредитования $16 млрд, по условиям которого страна также должна провести ряд реформ. Страны G7 создали «донорскую платформу, чтобы координировать усилия по финансовой помощи Украине», пишет газета.

По словам Сергея Марченко, Украина надеется, что программа ЕС будет «генеральным планом» реформ для всех сторонников, которые оказывают финансовую помощь. «Иногда наши американские коллеги хотят, чтобы мы включили какие-то конкретные реформы в список их приоритетов. Мы бы хотели, чтобы они сначала договорились с европейцами»,— сказал он.

В конце мая МВФ одобрил второй транш в рамках программы расширенного финансирования Украины на $15,6 млрд. Кредит выделялся в обмен на обязательства по смягчению валютных ограничений, возврату к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечению стабильной работы финансового сектора.

Также, по информации Bloomberg, Еврокомиссия предложит Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд. Деньги могут быть выделены под обязательство проведения реформ для улучшения ситуации с верховенством закона и при борьбе с коррупцией в виде грантов, льготных кредитов или гарантий.

О поддержке Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Украина расползлась по повестке саммита».

Олеся Павленко