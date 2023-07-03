Картаполов: необходимости в мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») считает, что уход частной военной компании «Вагнер» из зоны военной операции не станет причиной новой мобилизации. По его мнению, «в ближайшем будущем» она не потребуется.

«Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет»,— сказал господин Картаполов ТАСС.

Депутат не видит угрозы снижения боевого потенциала российской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он отметил, что на момент мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» не было «на переднем крае», они находились в лагерях. По его словам, отражение наступления украинской армии шло «практически без их участия». «Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить»,— добавил он.

В середине июня президент Владимир Путин говорил, что на данный момент необходимости в проведении дополнительной мобилизации в стране нет. В конце июня депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин заявлял, что России может потребоваться новая волна мобилизации для победы в военной операции.

О том, как вопрос мобилизации влияет на желание россиян по мирным переговорам,— в материале «Ъ» «Привычная военная операция».

Леонид Уварчев