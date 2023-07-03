Папа римский возмущен сожжением Корана в Стокгольме

Папа римский Франциск заявил, что испытывает отвращения к таким действиям, как сожжение Корана в Стокгольме. По его мнению, свобода слова не должна быть предлогом для оскорбления других.

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других»,— сказал папа римский эмиратской газете Al Ittihad.

Акцию по сожжению Корана с разрешения полиции провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика возле соборной мечети в центре Стокгольма. Он вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, положил в книгу бекон и поджег. Власти признали мероприятие законным, но «неуместным». Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, чтобы осудить его за осквернении Корана. В Багдаде протестующие напали на посольство Швеции. Другие мусульманские страны также осудили произошедшее.

Леонид Уварчев