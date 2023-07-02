Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Guardian: Великобритания и страны ЕС нарушат ядерную сделку с Ираном из-за поставок иранских БПЛА в РФ

Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны планируют нарушить условия ядерной сделки с Ираном, или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из-за того, что Тегеран продавал России беспилотники, сообщает The Guradian со ссылкой на дипломатов ЕС и Соединенного Королевства.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно соглашению, страны Запада должны были снять санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД. В ответ Иран возобновил ядерные испытания.

Как сообщает издание, нарушение сделки будет заключаться в отказе трех стран снимать с Ирана ограничения на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок действия санкций истекает 18 октября.

В комплекс ограничений входит также запрет на продажу в Иран или покупку у Ирана беспилотников (или их запчастей), способных пролететь более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Издание отмечает, что Иран нарушал и другие условия сделки. Соглашение предусматривало потолок обогащения урана на уровне 3,67%, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), посетившее с проверкой один из иранских ядерных объектов в феврале, сообщило, что Тегеран обогащает уран до 60%.

29 июня Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило: европейские дипломаты уведомили Иран, что они собираются сохранить санкции против баллистических ракет страны после того, как срок их действия истечет в октябре 2023 года. Среди причин такого решения — возможные поставки ракет России.

Летом прошлого года США и ЕС обвинили Иран в поставках беспилотников России для использования во время военной операции на Украине. Москва информацию о покупке БПЛА отрицала. МИД Ирана осенью 2022 года заявил, что поставлял беспилотники в Россию «в небольшом количестве» еще до начала спецоперации.

15 июня 2023 года власти Омана, выступившие посредниками на неформальных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, сообщили, что обе стороны серьезно настроены на то, чтобы «спасти» ядерную сделку. The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что не только переговоры с Ираном носят неформальный характер — неформальным, возможно, будет и само соглашение.

Подробнее о перспективах возвращения США в ядерную сделку — в материале «У США нашелся и к Ирану свой подход».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...