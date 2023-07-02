The Guardian: Великобритания и страны ЕС нарушат ядерную сделку с Ираном из-за поставок иранских БПЛА в РФ

Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны планируют нарушить условия ядерной сделки с Ираном, или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из-за того, что Тегеран продавал России беспилотники, сообщает The Guradian со ссылкой на дипломатов ЕС и Соединенного Королевства.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно соглашению, страны Запада должны были снять санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД. В ответ Иран возобновил ядерные испытания.

Как сообщает издание, нарушение сделки будет заключаться в отказе трех стран снимать с Ирана ограничения на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок действия санкций истекает 18 октября.

В комплекс ограничений входит также запрет на продажу в Иран или покупку у Ирана беспилотников (или их запчастей), способных пролететь более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

Издание отмечает, что Иран нарушал и другие условия сделки. Соглашение предусматривало потолок обогащения урана на уровне 3,67%, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), посетившее с проверкой один из иранских ядерных объектов в феврале, сообщило, что Тегеран обогащает уран до 60%.

29 июня Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило: европейские дипломаты уведомили Иран, что они собираются сохранить санкции против баллистических ракет страны после того, как срок их действия истечет в октябре 2023 года. Среди причин такого решения — возможные поставки ракет России.

Летом прошлого года США и ЕС обвинили Иран в поставках беспилотников России для использования во время военной операции на Украине. Москва информацию о покупке БПЛА отрицала. МИД Ирана осенью 2022 года заявил, что поставлял беспилотники в Россию «в небольшом количестве» еще до начала спецоперации.

15 июня 2023 года власти Омана, выступившие посредниками на неформальных переговорах между Вашингтоном и Тегераном, сообщили, что обе стороны серьезно настроены на то, чтобы «спасти» ядерную сделку. The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что не только переговоры с Ираном носят неформальный характер — неформальным, возможно, будет и само соглашение.

Подробнее о перспективах возвращения США в ядерную сделку — в материале «У США нашелся и к Ирану свой подход».

Эрдни Кагалтынов