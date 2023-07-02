МВД Франции опровергло информацию об ограничении доступа в интернет во время беспорядков

Министерство внутренних дел (МВД) Франции сообщило, что доступ в интернет в стране в связи с массовыми беспорядками не ограничивается. Ведомство заявило, что подобных планов у властей нет.

В министерстве отреагировали на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в ряде районов в ночное время будет отключен доступ в интернет. Как отмечает французское издание Le Parisien, в этих сообщениях говорится, что «ограничения направлены на предотвращение неправомерного использования социальных сетей и онлайн-платформ для координации противоправных действий и подстрекательства к насилию».

Французское МВД в своем аккаунте в Twitter назвало распространяемые сообщения ложными и не имеющими отношения к действительности. «Никаких решений на этот счет принято не было»,— уточнили в полиции.

Протесты во Франции начались 27 июня после смерти 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили его, заявив, что тот отказался выполнять их требования. Обвиняемый в убийстве подростка уже арестован. В общей сложности на протестах задержали более 2 тыс. человек, ранены полицейские и жандармы. Власти отменили массовые мероприятия в нескольких городах, потребовали ограничить движение общественного транспорта.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Александр Кислов