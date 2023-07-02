МВД Белоруссии работает над запретом для физлиц операций с криптовалютой

Министерство внутренних дел Белоруссии разрабатывает законопроект, который запретит переводы в криптовалюте между физическими лицами. Разрешены будут финансовые операции только через биржи Парка высоких технологий (специальный правовой режим для развития ИТ-бизнеса).

В МВД Белоруссии полагают, что переводы в криптовалюте между физлицами, как правило, востребованы у мошенников. «Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ»,— говорится в сообщении МВД Белоруссии.

По данным ведомства, с января сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности в Белоруссии выявили 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их совокупный доход составил 22 млн белорусских рублей ($7,3 млн).

В ведомстве считают, что подобный законопроект сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем, и что мошенникам станет просто невыгодно работать в Белоруссии.

Анастасия Ларина