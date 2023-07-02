СМИ сообщили о случаях изъятия в Европе машин с номерами РФ, эксперты объяснили это трактовкой санкций

Случаи ареста автомобилей с российскими номерами в Германии — грубое прочтение санкционных правил, которые запрещают экспортировать автомобили из России в Евросоюз. Об этом сказал адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин в разговоре с РБК.

«На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом исполнителя. Власти Германии простой ввоз автомобиля на территорию Евросоюза почему-то посчитали экспортом. Но экспорт — это несколько другая история, это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там ее продать»,— сказал господин Гландин. Он отметил, что Еврокомиссия не уточняла, считается ли простой ввоз автомобиля на территорию Германию экспортом.

Доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий также назвал случаи ареста автомобилей у физлиц эксцессом исполнителя и проявлением «очень оригинальной трактовки европейских санкций».

Господин Старженецкий пояснил, что Берлин исходит из того, что появляющиеся в режиме временного ввоза на территории ЕС автомобили нарушают запрет на импорт — статью 3i регламента, однако машины ввозились для личных целей, а не продажи. По его словам, в этом случае арест автомобиля «выглядит фундаментальным нарушением права собственности».

Ранее о конфискации личных автомобилей с российскими номерами сообщала «Фонтанка». В том числе, машину конфисковали у жителя Санкт-Петербурга Сергея. Он вместе с женой и двумя маленькими детьми с конца мая путешествовал по Европе. По данным издания, они въехали в ЕС через Норвегию по французской шенгенской визе, проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию; после чего ехали по Германии в сторону Скандинавии на паром Стокгольм — Хельсинки. Недалеко от Гамбурга сотрудники немецкой таможни потребовали остановиться, выгрузили вещи и увезли автомобиль на эвакуаторе, сославшись на введенные санкции.

В Таможне Германии в ответ на запрос ТАСС сообщили, что в ЕС напрямую или косвенно запрещено ввозить подсанкционные товары из России. «Таможня осуществляет контроль над соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в рамках своих полномочий»,— заявили там.

Олеся Павленко