Ведущий Зарубин показал, как записывали обращение Путина из-за мятежа ЧВК «Вагнер» 26 июня

Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал видео записи видеообращения президента России Владимира Путина в связи с окончанием мятежа ЧВК «Вагнер».

На опубликованном видео запечатлены съемки последних секунд видеообращения. «Спасибо вам за это. Благодарю»,— говорит Владимир Путин на видео. После слышен щелчок, и господин Путин отходит немного назад. Затем видео обрывается.

Павел Зарубин отмечает, что СМИ писали, что видео обрезано. «Вот как в реальности все выглядело»,— говорит он на записи.

Видео было показано на федеральном ТВ вечером 26 июня. На видео господин Путин отметил мужество павших летчиков, которые участвовали в подавлении мятежа.

Перед трансляцией СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова писали, что видео, «без преувеличения, определит судьбу России». После господин Песков заявил, что это было фейком. Неизвестно, кто первый начал распространять фейк. The Bell (внесен в реестр иностранных агентов), который также получил опровержение от пресс-секретаря президента, считает, что первоисточником был анонимный Telegram-канал Brief. Авторы канала это отрицают и утверждают, что взяли информацию из другого анонимного канала —«Старая площадь», где обвинения также отвергают.

Фразу о том, что заявления президента, «без преувеличения, определят судьбу России», одним из первых после анонса на «Первом канале» распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, однако он не приписывал ее господину Пескову.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое было прекращено 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, говорил, что бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». Сам Евгений Пригожин, как сообщили российские и белорусские власти, после этих событий собирался уехать в Белоруссию.

Как в России реагировали на окончание мятежа — в репортаже Андрея Колесникова «А судьбы кто?».