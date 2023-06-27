Песков опроверг, что в анонсе обращения Путина обещал судьбоносные решения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СМИ выдали фейк за его слова в преддверии обращения президента Владимира Путина по поводу ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер». Он отрицает, что обещал судьбоносные решения.

«Ну конечно (это фейк.— "Ъ"). Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Изначально анонс обращения господина Путина со ссылкой на господина Пескова сделал «Первый канал». В нем говорилось, что вечером ожидаются «заявления Владимира Путина из Кремля. Позднее в Telegram-каналах и СМИ, в том числе государственных, появились слова, якобы сказанные господином Песковым, о том, что выступление президента, «без преувеличения, определят судьбу России».

Неизвестно, кто первый начал распространять фейк. Многие уже удалили недостоверные сообщения. The Bell (внесен в реестр иностранных агентов), который также получил опровержение от пресс-секретаря президента, считает, что первоисточником был агрегатор новостей анонимный Telegram-канал Brief. Авторы канала это отрицают и утверждают, что взяли информацию из другого анонимного канала «Старая площадь», где обвинения также отрицают.

Как заметил «Ъ», фразу о том, что заявления президента, «без преувеличения, определят судьбу России» одним из первых после анонса на «Первом канале» распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, однако он не приписывал ее господину Пескову. «Владимир Путин сегодня вечером сделает ряд важных заявлений, сообщил Песков. Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале. Вероятно, вторую фразу господин Рогов добавил от себя.

Леонид Уварчев