Первая ракетка мира Швентек сочла справедливым требование выразить политическую позицию на Wimbledon

Первая ракетка мира полька Ига Швентек заявила, что решение организаторов теннисного турнира Wimbledon просить выражать политическую позицию относительно конфликта России и Украины справедливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Я не знаю, что ожидать от зрителей. Но хорошо, что Wimbledon просит игроков говорить о конфликте и о том, кого они в нем поддерживают. Учитывая, что произошло в прошлом году, это справедливо, что организаторы задают такие вопросы»,— сказала Ига Швентек на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Основная сетка Wimbledon пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне. Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нем в нейтральном статусе. В прошлом году российских и белорусских спортсменов не допустили к соревнованиям. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков.

О требованиях организаторов Wimbledon к россиянам и белорусам — в материале «Ъ» «Россиянам добавили тенниса».