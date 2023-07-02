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Коммерсантъ FM
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Продажи чемоданов для ручной клади в России за год выросли на треть

Продажи малогабаритных чемоданов, которые можно перевозить как ручную кладь, в мае—июне выросли на треть (34%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс», которое есть у «РИА Новости».

«Средний чек по малогабаритным чемоданам (под ручную кладь в самолетах) составил 3120 рублей, что на 17% больше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 34%»,— говорится в исследовании. При этом покупки чемоданов в целом упали на 11%, тогда как средний чек при покупке чемодана вырос на 5% по сравнению с 2022 годом (4350 руб.).

Авторы исследования объясняют такие результаты удорожанием провоза багажа и ужесточением требований авиаперевозчиков по провозу ручной клади. В аэропорту пассажиров стали чаще просить проверить ручную кладь на предмет габаритов с помощью металлических форм.

Неслучайно, отмечают авторы исследования, самыми популярными стали малогабаритные чемоданы из тканевого материала, которые позволяют располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму.

Анастасия Ларина

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