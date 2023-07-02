Пушилин считает, что Зеленский своим «мирным планом» пускает партнерам пыль в глаза

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин раскритиковал «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, этот документ носит «декларативно-показательный характер».

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории»,— сказал господин Пушилин ТАСС.

Глава ДНР заявил, что его регион, а также ЛНР, Запорожская и Херсонская области и Крым — это «исконно русские земли».

«Мирный план» Владимира Зеленского в числе прочего включает вывод российских войск с территорий, которые Украина считает своими. По информации The Washington Post, Киев ранее представил главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. Однако господин Зеленский позднее заявил, что переговоры с Россией могут состояться только после того, как украинская армия возьмет под контроль в том числе Крым. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».