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Коммерсантъ FM
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Маск расширил лимиты на чтение твитов спустя несколько часов после появления ограничения

Владелец Twitter Илон Маск изменил введенные несколько часов назад ограничение на чтение определенного числа постов в соцсети. Теперь лимит составляет 10 тыс. для верифицированных пользователей, 1 тыс. для неверифицированных и 0,5 тыс. для новых аккаунтов. Миллиардер написал о принятом решении в Twitter.

Лимит был установлен накануне, 1 июля, поздно вечером по московскому времени. Изначально он составлял 6 тыс., 600 и 300 постов в день. Спустя два часа после этого господин Маск сообщил о расширении лимита до 8 тыс., 800 и 400 твитов соответственно. Повторное расширение произошло спустя пять часов после введения ограничения.

Господин Маск объяснил решение «крайне высоким уровнем сбора данных и манипулированием системой». Как отмечал владелец соцсети, это решение временное. Накануне, 1 июля, Downdetector фиксировал сбои в работе Twitter.

Леонид Уварчев

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