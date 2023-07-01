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Коммерсантъ FM
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Основатель Georgian Airways призвал правительство Грузии ответить на санкции Зеленского

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили посчитал абсурдным и несправедливым включение авиакомпании и его самого в санкционный список Украины. Он надеется на «незамедлительный и зеркальный ответ» правительства Грузии.

Фото: Georgian Airways

Фото: Georgian Airways

«Рейсы в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, всей Азии и Средней Азии, они выполняют сотни рейсов. Но в их случае не созданы условия для введения санкций. Ни я, ни Georgian Airways к политике отношения не имеем»,— заявил господин Гаиашвили, его слова передает портал Primetime.

Тамаз Гаиашвили подчеркнул, что решение о возобновлении полетов в России, из-за которого авиакомпания попала под санкции, принималось правительством Грузии. По его словам, Georgian Airways была обязана подчиниться.

О несправедливости действий Украины также заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, это не первый случай «тяжелого и несправедливого решения» на фоне «той солидарности», которую Грузия проявляет по отношению к Украине.

Сегодня, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет в отношении 291 юридического лица из России, Белоруссии, Грузии и Казахстана, а также более чем 190 физлиц. В частности, под санкции попали Georgian Airways и ее руководство.

С 20 мая авиакомпания возобновила прямые рейсы из Грузии в Россию. Незадолго до этого президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты и визовый режим для граждан Грузии.

Лусине Баласян

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