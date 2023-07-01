Жителям Адыгеи законодатели позволили вступать в брак с 14 лет

В Адыгее внесли изменения в закон республики «О порядке и условиях вступления в брак граждан РФ в возрасте от 14 до 16 лет, постоянно либо преимущественно проживающих на территории Республика Адыгея». Документ размещен на сайте Государственного Совета — Хасэ региона.
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Данный закон позволяет оформлять брак молодым людям с 14 лет при особых обстоятельствах. В их числе — беременность сроком 12 недель и более, а также рождение общего ребенка, зарегистрированного на территории республики.
Обязательным условием вступления в брак несовершеннолетних является проживание на территории Адыгеи не менее пяти лет.
Как считает председатель Комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре парламента республики Наталья Широкова, принятые законодателями изменения направлены на то, чтобы защитить права и интересы несовершеннолетних.
Закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.
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