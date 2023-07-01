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Коммерсантъ FM
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Зеленский встретился с премьером Испании в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес провели встречу в Киеве.

Педро Санчес (слева) и Владимир Зеленский

Педро Санчес (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

Педро Санчес (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

«Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале. Он не привел подробности встречи.

Педро Санчес прибыл в Киев в первый день председательства Испании в Совете Евросоюза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря. Страна получила его в пятый раз.

Накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие полгода произойдут «очень важные вещи» в развитии конфликта России и Украины. Он сделал заявление в связи с началом председательства Испании в ЕС.

О поддержке Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Украина расползлась по повестке саммита».

Олеся Павленко

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