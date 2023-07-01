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Коммерсантъ FM
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Боррель ожидает «очень важных вещей» в развитии конфликта России и Украины в ближайшие полгода

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие полгода произойдут «очень важные вещи» в развитии конфликта России и Украины. Он также не исключил возможность переговоров по мирному урегулированию ситуации. Заявление сделано в связи с началом председательства Испании в ЕС, которое продлится до 31 декабря 2023 года.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

«Все успокоилось (в России.— "Ъ"), но мы не знаем, что там происходит. Да, во время испанского председательства произойдут очень важные вещи развития событий на Украине, как на поле боя, так и в более или менее теневых переговорах, которые могут быть, чтобы попытаться остановить войну»,— сказал Жозеп Боррель в интервью телекомпании TVE.

Жозеп Боррель не стал комментировать возможность официальных мирных переговоров. «Честно говоря, я не знаю, зависит от того, что произойдет в следующие дни»,— сказал он. Господин Боррель отметил, что число мирных инициатив растет.

По данным Russian Field, доля тех, кто выступает за прекращение военной операции на Украине и переход к мирным переговорам, составляет 44% и почти равняется числу сторонников продолжения боевых действий. Социологи Russian Field проводили исследование с 16 по 19 июня, в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Привычная военная операция».

Олеся Павленко

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