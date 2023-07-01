Зеленский уволил четырых глав районов Киева из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Распоряжения об этом опубликованы на сайте президента Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters

Как следует из документов, были уволены:

глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников,

глава Днепровского района Киева Павел Бабий,

глава Подольского района Киева Сергей Коваленко,

глава Святошинского района Киева Сергей Павловский,

глава Белоцерковской районной администрации Людмила Мерзлюк,

глава Житомирской районной администрации Александр Хомич

глава Конотопской районной администрации Татьяна Сизон.

Массовые проверки бомбоубежищ на Украине начались после того, как 1 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу, в результате которого погибли три человека. Муж одной из погибших сообщил, что она пыталась попасть в убежище, которое оказалось закрыто. В тот же день правоохранительные органы города возбудили уголовное дело о халатности, арестован один человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель людей, заявил, что мэру Киева Виталию Кличко «может быть нокаут». Он назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ в крупных городах, в том числе в Киеве. Господин Зеленский также обещал принять решения в отношении виновных в неудовлетворительном состоянии убежищ.

Олеся Павленко