Зеленский уволил четырых глав районов Киева из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. Распоряжения об этом опубликованы на сайте президента Украины.
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters
Как следует из документов, были уволены:
- глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников,
- глава Днепровского района Киева Павел Бабий,
- глава Подольского района Киева Сергей Коваленко,
- глава Святошинского района Киева Сергей Павловский,
- глава Белоцерковской районной администрации Людмила Мерзлюк,
- глава Житомирской районной администрации Александр Хомич
- глава Конотопской районной администрации Татьяна Сизон.
Массовые проверки бомбоубежищ на Украине начались после того, как 1 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу, в результате которого погибли три человека. Муж одной из погибших сообщил, что она пыталась попасть в убежище, которое оказалось закрыто. В тот же день правоохранительные органы города возбудили уголовное дело о халатности, арестован один человек.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель людей, заявил, что мэру Киева Виталию Кличко «может быть нокаут». Он назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ в крупных городах, в том числе в Киеве. Господин Зеленский также обещал принять решения в отношении виновных в неудовлетворительном состоянии убежищ.