Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение

Первый рейс в кубинский Варадеро вылетел из московского аэропорта Шереметьево. На борту самолета, как уточняет ТАСС, находятся 457 пассажиров.

Согласно табло вылетов Шереметьево, рейс выполняется авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах Boeing-777. Вылет самолета был запланирован на 09:10, однако по факту судно покинуло аэропорт в 09:48. Прибытие пассажиров в аэропорт имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро запланировано на 15:57 по местному времени. Время в пути составит 13 часов.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков рассказал ТАСС, что спрос на билеты на Кубу «колоссальный». Цена билетов начинается от чуть более 30 тыс. руб. за тариф без багажа. Рейсы будут выполнять по два раза в неделю, по четвергам и субботами. Расширить полетную программу до трех рейсов в неделю планируют с сентября. Чартерные полеты на Кубу также выполняет Nordwind, компания летает в Варадеро и Кайо-Коко.

Российские авиакомпании с 28 февраля 2022 года объявили о приостановке рейсов на Кубу в связи с введением со стороны ряда европейских государств ограничений на использование их воздушного пространства. О возобновлении авиасообщения России и Кубы с июля сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в конце мая. По его словам, Куба является важным партнером России, поэтому возобновление авиасообщения с этой страной представляет особую значимость.

О том, что даст возобновление регулярного авиасообщения с островным государством,— в материале «Ъ FM» «Кубе добавят рейсов».

Милена Костерева