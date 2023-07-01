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Коммерсантъ FM
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Marca: действующий победитель Лиги Европы «Севилья» продает всех футболистов

Испанская «Севилья» выставила на трансфер всех своих игроков первой команды из-за долга в размере около €90 млн, сообщили источники испанской газеты Marca. Президент клуба Пепе Кастро объявил о решении спортивному руководству клуба.

Президент поставил перед новым спортивным директором и главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром задачу сформировать после погашения долга новую команду, которая сможет достойно выступить в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

По данным Transfermarkt, общая стоимость игроков «Севильи» составляет €201,5 млн. Самыми дорогими являются Юссеф Эн-Несири (€20 млн), Лукас Окампос, Яссин Буну и Гонсало Монтиэль (по €12 млн).

«Севилья» в прошедшем сезоне стала победителем Лиги Европы. В финале она обыграла «Рому» в серии пенальти. Испанский клуб стал победителем в седьмой раз.

Подробнее о победе — в материале «Ъ» «"Севилья" любит Лигу Европы».

Леонид Уварчев

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