Конкуренция обнаружена

Крупнейший оператор наружной рекламы России группа Russ Outdoor получила согласие ФАС на приобретение своего ближайшего конкурента — Gallery. Сумма сделки не раскрывается, эксперты предварительно оценивают ее в 7–10 млрд руб. Антимонопольная служба сочла, что слияние компаний не повлияет на конкуренцию на рекламном рынке, но ввела ряд ценовых и бизнес-ограничений для Russ Outdoor.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по покупке оператора Gallery группой Russ Outdoor. По оценке сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards, по итогам 2022 года группа Russ Outdoor была крупнейшим оператором рынка по объему выручки, на втором месте — Gallery, а на третьем — Maer.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гэллэри Сервис» на 100% принадлежит бизнесмену Ивану Таврину через холдинг «Медиа 1». Выручка ООО по итогам 2022 года составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 4,4 млрд руб. при чистой прибыли 464 млн руб. Выручка ООО «Рус Аутдор» в 2022 году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 820 млн руб. В 2021 году показатели составляли 11 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно.

В ФАС утверждают, что сделка не повлияет на конкуренцию на рынке рекламы: «При оценке рынка услуг по распространению рекламы ФАС исходит из позиции, что рынок рекламы единый — все рекламные средства стали взаимозаменяемыми, а у рекламодателей есть возможность перераспределять бюджет между рекламными средствами исходя из цен на размещение рекламы на различных носителях». Сегмент наружной рекламы, напомнили в ФАС, на едином рынке в 2022 году составил примерно 8%. По оценке экспертной комиссии по наружной рекламе АКАР, в первом квартале цифровая наружная реклама впервые заняла 50% рынка. Сам сегмент Out of Home вырос на 23% год к году и составил 14,6–14,8 млрд руб. (без НДС).

Впрочем, учитывая размер бизнеса компаний—участниц будущей сделки M&A, в ФАС отметили, что учитывают «озабоченность участников рынка и поступающие в службу обращения» — Russ Outdoor будет работать с рядом ограничений.

Так, компания обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года, разработает и опубликует информацию о своих подходах к ценообразованию. Также в городах с населением меньше 500 тыс. человек ООО СТИНН (владеет 83% ООО «Русс Аутдор») установит цифровые билборды на имеющихся рекламных площадях в рамках существующих договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, подчеркнули в службе. При этом в случае поступления в ФАС мотивированных жалоб от участников рынка группа будет предоставлять службе необходимую документацию по запросу в течение пяти рабочих дней.

В Russ Outdoor и Gallery отказались от комментариев о подробностях сделки.

О том, что группа Russ Outdoor собирается покупать своего ближайшего конкурента Gallery, в январе 2022 года сообщал РБК. На прошлой неделе ФАС подтвердила, что рассматривает ходатайство группы (см. “Ъ” от 23 июня). Тогда эксперты утверждали, что после завершения сделки по покупке Gallery Russ Outdoor может занять примерно 41% российского рынка Out of Home. «Russ Outdoor занимает долю в 30%, Gallery — 8%, московское метро — 2%, "Проспект" (рекламный оператор метро Санкт-Петербурга) — 1%»,— оценивал директор общероссийского сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards Андрей Байдужий. По его словам, после разворачивания продаж на носителях Gallery в течение 2023 года группа способна занять 50–55% всего рынка Out of Home.

С одной стороны, отмечает Андрей Байдужий, Gallery в 2022 году получил самую высокую прибыль в отрасли, она оказалась в два с лишним раза выше, чем у Russ Outdoor, и почти в пять раз, чем у третьего по прибыли оператора Sunlight Outdoor. Но, с другой стороны, уже в следующем году в Москве, на которую приходится около 40% российского рынка наружной рекламы и большая часть выручки Gallery, должны состояться новые аукционы, отмечает эксперт: «Участие в них требует значительных инвестиций, и это могло понизить оценку оператора».

Итоговая сумма сделки может составить от 7 млрд до 10 млрд руб., оценило со ссылкой на экспертов отраслевое издание AdPass.

Старший аналитик Газпромбанка Сергей Либин считает, что делать оценки сейчас преждевременно: «Ценовой коридор зависит от ряда факторов, которые покупатель и продавец договорятся учесть при покупке».

Юлия Юрасова